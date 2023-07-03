4 فيتامينات أساسية تدعم صحة العين

تبدأ صحة العين الجيدة بالطعام الموجود في طبقك، قد تساعد العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية واللوتين والزنك والفيتامينات C و E في درء مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

ومن هنا كشفت الدكتورة إيما ديربيشاير، أخصائية التغذية في مجال الصحة العامة ومستشارة مجموعة مكملات صحة العيون في MacuShield، عن الصلة بين النظام الغذائي.

وأوصت على وجه التحديد بأربعة فيتامينات ومعادن ضرورية لدعم الرؤية الجيدة، وهي (فيتامين C، فيتامين E، النحاس، الزنك) .

ويمكن زيادة تناولنا لهذه الفيتامينات والمعادن، إما من خلال النظام الغذائي أو عن طريق تناول المكملات الغذائية.

وأوضحت الدكتورة ديربيشاير: "يساهم كل من فيتامين C وفيتامين E والنحاس في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، بينما يساهم الزنك في الحفاظ على الرؤية الطبيعية.

ومع ذلك، فإننا لا نحصل بالضرورة على جميع العناصر الغذائية التي نحتاجها للحفاظ على صحتنا الغذائية مع تقدمنا في العمر على سبيل المثال، تُظهر NDNS أننا لا نحقق دائما مدخول المغذيات الموصى به من الزنك، وهو عنصر غذائي يوجد بتركيزات عالية في شبكية العين".

وتابعت: "في الواقع، من بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما، يفشل 6% من الرجال و7% من النساء في تلبية كمية أقل من المغذيات المرجعية (LRNI) للزنك (5.5 ملغ في اليوم للرجال و4 ملغ للنساء)".

وأشارت الدكتورة ديربيشاير: "قد تساعد بعض العناصر الغذائية التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، مثل الفيتامينات C وE والنحاس على تعويض بعض هذه التأثيرات، ولهذا السبب يجب تطوير الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة كعادة منذ سن مبكرة".

وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين C الفواكه الحمضية والفلفل والفراولة والطماطم والخضروات الصليبية والبطاطا البيضاء. بينما يوجد فيتامين E في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات، مثل زيت جنين القمح وعباد الشمس وزيت فول الصويا وبذور عباد الشمس واللوز والفول السوداني وزبدة الفول السوداني واليقطين.

وأفضل طريقة للحصول على النحاس تشمل الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم العضوية والمحار والأسماك والمكسرات والبذور.

ويمكن العثور على الزنك في المحار واللحوم الحمراء والدواجن والفاصوليا والمكسرات وسرطان البحر والحبوب الكاملة.

وأوصت الدكتورة ديربيشاير بأنه إذا كنت قلقا بشأن صحة عينيك، فمن الأفضل التحدث مع طبيب العيون قبل تجربة بعض المكملات الغذائية.