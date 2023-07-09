جامعة الملك فيصل.. تفاصيل فتح بوابة القبول الإلكتروني

تصدرت جامعة الملك فيصل، مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن فتحت بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم الانتظام.

ويستمر فتح باب القبول، حتى الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء 24/ 12 / 1444ه الموافق 12 /7 /2023م.

وقال عميد القبول والتسجيل أحمد العبدالعالي: إنه على المتقدمين من الطلاب والطالبات إكمال اختيار الرغبات حسب ما يتاح لهم وفقًا لنسبهم الموزونة وشروط القبول بالكليات، مشيرًا إلى أنه في حال عدم اختيار كامل الرغبات يعد طلب القبول غير مكتمل، ويتم استبعاده من المفاضلة.

سير عملية القبول وفق شفافية عالية

كما أشار إلى حرص إدارة الجامعة على سير عملية القبول وفق شفافية عالية بما يحقق العدالة بين المتقدمين، وأن تحقيق جميع الرغبات يتم من خلال مفاضلة تنافسية إلكترونية بناء على الشروط المعلن عنها، وبما يتوافق مع القرارات الصادرة عن مجلس شؤون الجامعات، ويلبي احتياجات سوق العمل.

وذكر أن بوابة القبول تتوافر بها الأدلة التعريفية إلى جانب الخدمات التي تمكن المتقدمين من الحصول على الدعم الفني، والإجابة عن استفسارات القبول، ورفع الملفات الخاصة بغير السعوديين من أم سعودية وطلبة البرامج الدولية، داعيا جميع المتقدمين إلى أهمية متابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول للعام الجامعي 1445ه، والاطلاع بشكل مستمر على كل ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وأخبار بهذا الشأن في حساباتها الرسمية.



تاريخ جامعة الملك فيصل



جامعة الملك فيصل، بالأحساء تأسست في سنة 1975م بأمر من الملك فيصل قبل وفاته، وتم افتتاح الجامعة في عهد أخيه خالد بن عبد العزيز آل سعود، وتوفر الجامعة لطُلابها التعليم الجامعي والدراسات العليا في مختلف العلوم ومجالات المعرفة المتخصصة والبحث العلمي.

كما تم إنشاء جامعة الملك فيصل في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم هـ/67 وتاريخ 28 / 7/ 1395هـ (1975م)، ويقع المقر الرئيسي للجامعة حسب نظامها الأساسي في مدينة الهفوف في الأحساء.

جامعة الملك فيصل لها فرع في الدمام، وقد بدأت الجامعة مسيرتها العلمية بأربع كليات: كليتان منها في مدينة الهفوف بالأحساء، وهما: كلية العلوم الزراعية والأغذية، وكلية الطب البيطري، وكليتان في الدمام وهما: كلية الطب والعلوم الطبية، وكلية العمارة والتخطيط.