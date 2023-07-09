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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يبدأ أولى خطواته لضم هداف الكونفدرالية

فيستون مايلي
فيستون مايلي

يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز من ضم اللاعب فيستون مايلي مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني، وهداف بطولة كأس الكونفدرالية عن النسخة الماضية.

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بيراميدز يقترب من ضم فيستون مايلي

يدخل نادي بيراميدز في منافسة مع نادي الزمالك الذي وضع اللاعب ضمن اهتماماته للتعاقد معه لدعم خط الهجوم في الموسم المقبل.

تواصل مسؤولي بيراميدز مع نظرائهم في فريق يانج أفريكانز التنزاني، وسارت المفاوضات بين الطرفين بشكل جيد.

وحصل فيستون مايلي على جائزة هداف كأس الكونفدرالية الأفريقية عن نسخة الموسم الماضي برصيد 7 أهداف، كما نجح اللاعب في إنهاء دوري أبطال إفريقيا كهداف للبطولة برصيد 7 أهداف في الأدوار التمهيدية.

شرط فيستون مايلي للانتقال لبيراميدز

كان يانج أفريكانز مشاركًا في نهائي الكونفدرالية في نسختها الأخيرة، وفاز فريق اتحاد العاصمة الجزائري باللقب على حساب الفريق التنزاني.

ضمن نادي بيراميدز المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بالموسم المقبل، وهو أحد شروط فيستون مايلي الذي يريد اللعب لنادي يشارك بالبطولات القارية.

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خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم فيستون ماييلي

شارك فيستون مايلي صاحب الـ 29 عاما خلال الموسم الماضي مع يانج أفريكانز في 18 مباراة بدوري الأبطال والكونفدرالية، وتمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وصنع ثلاثة، كما شارك اللاعب في 4 مباريات دولية بقميص منتخب الكونغو الديموقراطية، وسجل هدفا واحد.

 

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