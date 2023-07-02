خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم فيستون ماييلي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق، لدعم الجانب الهجومي في الفريق قبل بداية البطولة العربية والموسم الجديد، باللاعب فيستون ماييلي مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني، بعد خسارة بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا عن الموسم الحالي.

اقرأ أيضًا ..

يريد نادي الزمالك التعاقد مع لاعب جديد في مركز قلب الهجوم، حيث اشترط أوسوريو دعم قلب الهجوم بلاعب أخر بدلًا من سامسون أكينيولا القريب من الرحيل عن الفريق، فلم يقدم اللاعب أوراق اعتماده حتى أصبح خارج حسابات المدرب الكولومبي.

الزمالك يترقب موقف فيستون ماييلي

انتهي عقد اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم فريق يانج أفريكانز التنزاني بنهاية شهر يونيو الماضي، وحتى الآن لم يعلن النادي تجديد عقد اللاعب أو حتى إعلان موقفه من العروض المقدمه له.

يرغب نادي يانج أفريكانز في تجديد عقد اللاعب فيستون ماييلي مهاجم الفريق، وهداف بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن النسخة الماضية برصيد 7 أهداف، ويمتلك صاحب الـ 29 عاما، 5 مباريات دولية مع منتخب الكونغو الديمقراطية.

موقف فيستون ماييلي من عرض الزمالك ويانج

لا يرغب فيستون ماييلي في البقاء مع الفريق التنزاني، وانما يريد خوض تجربه جديده في الموسم المقبل، ويعتبر عرض نادي الزمالك هو الأبرز من بين المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب.

عرض يانج أفريكانز راتب على ماييلي يقدر بـ 34 مليون شلن تنزاني شهريًا، لكن اللاعب يريد خوض تجربه جديده في الموسم المقبل، خاصة بعدما المح لرحيله عن الفريق بشكل رسمي.

قام اللاعب الكونغولي بجمع متعلقاته الشخصيه من معسكر الفريق الأخير، والذي يقرب اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق بعد وصول المفاوضات لطريق مسدود بين اللاعب وفريقه التنزاني.

يتبقة لنادي الزمالك 3 مباريات على ختام منافسات الدوري المصري الممتاز، وشمن الفريق المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية عن الموسم المقبل 2023-2024، وبعدها يستعد الفريق للمشاركة في البطولة العربية للأندية حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم كل من أندية النصر والشباب السعوديين، وفريق الاتحاد المنستيري التونسي.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا