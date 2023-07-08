ياسمين صبري تقتحم خزانة جورجينا والاتهامات تلاحقها والأولى ترد (صور)

أصبحت الفنانة ياسمين صبري محط الشكوك والاتهامات بتلقيدها لعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز وخطيبة نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو، بسبب كثرة التشابه بين إطلالاتها منذ ظهورها على الشاشة الصغيرة، واهتمامها وحبها الشديد لخطوط الموضة ولظهورها بنفس تصاميم الأزياء.

وحرصت ياسمين صبري في الآونة الأخيرة أن ترد على الاتهامات التي تلاحقها بشأن تقليديها لجورجينا، مؤكدة أنها منذ ظهورها تلاحقها هذه الشائعات، ولا تراها مهينة لها، وقالت مرة قالوا بتقلد كيم كاردشيان، ومرة بتقلد جورجينا، بس بالنهاية أنا نفس الست، وسبب الاتهام هو النظر الناقصة للمرأة العربية وكأنها لا يمكن أن تكون مبدعة ولا بد أن تكون مقلدة لغيرها من نساء العالم.

وواصلت ياسمين صبري: “مش مشكلة اللي يقول يقول واللي يعمل يعمل المشكلة مش من عندي المشكلة في اللي بيعلق وبينتقد، وعلى الأقل مش بينتقد حاجة تهيني، يعني لما مبيكونش فيه حاجة تتقال هو دا اللي بيتقال”.

وتنجذب ياسمين صبري لأزياء الناعمة التي تمنحها جاذبية الأميرات وأناقة الملكات وشقاوة المرأة العربية العاشقة للحياة والطبيعة؛ مما جعلها مثال تقتدي به صاحبات الذوق الرفيع.

واستطاعت ياسمين صبري أن تثبت أن المرأة العربية مفعمة بالأنوثة والجمال من دون الميل للجرأة، وأنها قادرة على مواكبة الموضة العالمية والسير على خطى عارضات الأزياء بتوقيع أشهر العلامات التجارية المختلفة.

ونجحت صبري في لفت انتباه رواد السوشيال ميديا وجمهورها بإطلالاتها المتنوعة بين الفورمال والكلاسيك والرياضي وفساتين السهرة التي تبرز أنوثتها ومنحنيات قوامها من دون الميل للجرأة لتصبح محط اهتمام المعنيين بالموضة ومثال للجمال والأناقة أمام العلامات التجارية الشهيرة التي رغبت في الاستعانة بها في الكثير من الحملات الإعلانية لهم.

وتميزت ياسمين صبري في خطف الأضواء بإطلالاتها الأنوثية اللافتة بنعومة صاحبات الذوق الرفيع لتصبح مثالًا مشرفًا للمرأة العربية، فاستطاعت التنوع بين الفساتين الطويل والقصيرة والمجسمة والمنفوشة بتصاميمها المختلفة وألوانها الهادئة والصاخبة التي حملت توقيع أشهر مصممي الأزياء في العالم.

وتملك ياسمين صبري التزين بالكثير من المجوهرات الذهبية المرصعة بالألماس أو الأحجار الكريمة مثلما تفعل جورجينا لتكمل أناقتها على طريقتها الخاصة.

وهناك الكثير من الإطلالات المتشابهة بين ياسمين صبري وجورجينا وهذا ما دفع رواد السوشيال ميديا على اطلاق بعض الأقوايل التي تتهمها بتقليدها لخطيبة كريستيانو رونالدو، ولكن هذا لا يمنع أن ياسمين صبري صاحبة ذوق رفيع واستطاعت أن تتصدر عناوين أشهر مجلات الموضة العالمية مثلما حدث مع جورجينا.

وتشابهت إطلالات ياسمين صبري كثيرًا مع إطلالات جورجينا من حيث تصميم الأزياء والألوان والإكسسوارات و ذوق اختيار الحقائب والأحذية.

وجاءت تسريحات شعر ياسمين صبري نسخة كربونية من تسريحات جورجينا مع وضع المكياج المرتكز على ألوان النود ورسمة الكحل مع الماسكرا السوداء وألوان الكشمير في الشفاه.

وفي هذا السياق، تشابه تصاميم الأزياء والحقائب والأحذية والإكسسوارات وتسريحات الشعر وطبيعة المكياج، أصبحت ياسمين صبري نسخة طبق الأصل من جورجينا مما عارضها لانتقادات كثيرة، وهذة ما أكدته آراء متابعو ياسمين صبري، رصدنا أبرز التعليقات: "جورجينا صبري، جورجينا لسة منزلة صورة ف الطيارة بردو سبحان الله يا فنانة، لا تسوي نفسك جورجينا يا طعمية، جورجينا الغلابة، عليا الطلاق جورجينا".

ومن جانب آخر حرصت ياسمين صبري على ممارسة الرياضة جعل منحنيات قوامها لافتة كعارضات الأزياء يظهر سحر الأزياء التى ترتديها منذ ظهورها على الشاشة الصغيرة.

وإليكم أبرز إطلالات ياسمين صبري المشابهة لجورجينا في الصور الآتية: