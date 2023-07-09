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الأحد 09 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بينتو يقود تدريب منتخب الإمارات..رسميا

بينتو
بينتو

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأحد عن تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو بينتو لقيادة المنتخب الأول خلفا للأرجنتيني أروابارينا.

ويقود البرتغالي باولو بينتو، المنتخب الإماراتي لمدة 3 أعوام، ليستمر مع الأبيض حتى نهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

بينتو يقود الإمارات حتى 2026



وكان المدرب البرتغالي باولو بينتو وصل إلى الإمارات للتوقيع على عقد قيادة المنتخب حتى 2026.

وكشفت التقارير الصحفية الإماراتية، أن اختيار بينتو، بحكم خبرته الكبيرة بالكرة الآسيوية ومنتخبات شرق وغرب القارة، و سبق له قيادة المنتخب الكوري الجنوبي منذ أغسطس 2018 وحتى ديسمبر 2022، قبل أن يستقيل من منصبه بعد وداع كأس العالم مع كوريا الجنوبية من دور الـ16 أمام البرازيل.

كان بينتو قاد منتخب كوريا الجنوبية في 57 مباراة، انتصر في 35 لقاء، وتعادل في 13 مباراة، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات فقط، منها 2 في مونديال الدوحة 2022.
 

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