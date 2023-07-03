أفضل 5 طرق سحرية تمنع ارتفاع السكر بالدم بعد تناول الغداء

أوصت جمعية السكري الأمريكي (ADA) مرضى السكر بضروة مراقبة مستويات السكر في الدم قبل وبعد الوجبات وخاصًة وجبة الغذاء، لجعل الحياة أسهل قليلاً، وحفاظًا على سلامتهم.

طرق تجنب ارتفاع السكر في الدم بعد الغدا

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، إليك أهم 5 توصيات نصحت بها جمعية السكري الأمريكي، لتقليل ارتفاع السكر في الدم بعد الغداء والتي قد تساعدك في إدارة مرض السكري.

طرق تجنب ارتفاع السكر في الدم بعد الغدا

1- اتباع نظام غذائي جيد

تناول وجبة متوازنة أمرًا ضروريًا لتنظيم نسبة السكر في الدم ، وهو مهم بشكل خاص لمن يعانون من مرض السكري، وللمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، تأكد من تضمين الأطعمة من كل مجموعة من المجموعات الغذائية في وجبتك ، مثل مصدر جيد للبروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية والفواكه والخضروات، يعد تناول عشاء متوازن سيجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ومستويات السكر في الدم مستقرة طوال اليوم.

2- التقليل من السكر والكربوهيدرات المكررة

الحد من الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة أمر حيوي لتنظيم نسبة السكر في الدم، فيمكن للكربوهيدرات المكررة ، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والحلويات ، أن تحفز زيادة نسبة السكر في الدم التي يصعب التحكم فيها، بدلاً من ذلك ، للحصول على طاقة مستدامة طوال اليوم ، ركز على الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات.

3- تضمين البروتينات الخالية من الدهون

البروتين عنصرًا أساسيًا في نظام غذائي متوازن لأنه يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، أدخل مصادر البروتين الخالية من الدهون في غدائك ، مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والفاصوليا، وفقًا للخبراء، فإن إضافة هذه الأطعمة سيساعد أيضًا في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام .

4- إضافة الدهون الصحية

إضافة الدهون الصحية إلى طبق الغداء، مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور والأفوكادو والأسماك الدهنية، يبطئ عملية الهضم ويبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول، توفر الدهون الصحية أيضًا العناصر الغذائية الأساسية للصحة العامة والرفاهية.

5- الحفاظ على الجسم رطبًا

من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم هو البقاء رطبًا، يساعد شرب الكثير من الماء على مدار اليوم في إزالة السموم من الجسم وعمل أعضائك بشكل صحيح، فوفقًا للخبراء، فإن شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على ترطيب الجسم جيدًا ومنع تقلبات السكر في الدم بعد الغداء.