"مها شعبان" تطالب بتفعيل تعيين نسبة الـ 5% وخط ساخن وأماكن مخصصة لذوي الهمم بالاتصالات

طالبت النائبة الوفدية مها شعبان بضرورة بتفعيل بند تعيين 5% من المعاقين وذوي الهمم بشركة المصرية للاتصالات، موكدة بان تثبيت هذا البند سيحل عدد من المشاكل.

وتساءلت شعبان خلال اجتماع لجنة الاتصالات برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم بحضور السيد المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لاستعراض استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال المرحلة القادمة ، عن مصير نادي المصرية للاتصالات وما يثار عن تسريح اللاعبين وغيرها من الأمور.

وشددت مها شعبان علي ضرورة تطوير سنرتلات كفر الشيخ حتي تتناسب في التعامل مع الجمهور، بالإضافة لإقرار خط ساخن لذوي الهمم لحل مشكلاتهم وأماكن مخصص لاستقبال ذوي الهم بالسنترالات .