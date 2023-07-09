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الأحد 09 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

"مها شعبان" تطالب بتفعيل تعيين نسبة الـ 5% وخط ساخن وأماكن مخصصة لذوي الهمم بالاتصالات

النائبه الوفدية
النائبه الوفدية مها شعبان

طالبت النائبة الوفدية مها شعبان بضرورة بتفعيل بند تعيين 5% من المعاقين وذوي الهمم بشركة المصرية للاتصالات، موكدة بان تثبيت هذا البند سيحل عدد من المشاكل.

وتساءلت شعبان خلال اجتماع لجنة الاتصالات برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم بحضور السيد المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لاستعراض استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات خلال المرحلة القادمة ، عن مصير نادي المصرية للاتصالات وما يثار عن تسريح اللاعبين وغيرها من الأمور.

وشددت مها شعبان علي ضرورة تطوير سنرتلات كفر الشيخ حتي تتناسب في التعامل مع الجمهور، بالإضافة لإقرار خط ساخن لذوي الهمم لحل مشكلاتهم وأماكن مخصص لاستقبال ذوي الهم بالسنترالات .

 

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