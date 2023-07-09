المنيا تكثف حملاتها التموينية على الأسواق

كثفت محافظة المنيا، حملاتها التموينية والرقابية، واصلت الوحدات المحلية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، وأسفرت الحملات عن ضبط 46 مخالفة تموينية متنوعة بمركزي مطاي والعدوة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق، لمنع أي محاولات للغش التجاري، واحتكار السلع الغذائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار

وفي مركز ومدينة مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 41مخالفة تموينية ، خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية منبال ، وتنوعت المخالفات ما بين، ( عدم نظافة، ونقص وزن، و عدم صرف بون، وعدم إعلان، وعدم وجود ميزان، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، وذلك في إطار إحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية.

وفى مركز العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 5 مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية لضبط الأسعار حيث تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار و سلع بدون فواتير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.