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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الكومي يُعلق على عدم وجود عنصر مصري في لجنه الحكام بالكاف

إيهاب الكومي
إيهاب الكومي

صرح إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،  على تشكيل اللجنة الجديدة للحكام في الاتحاد الأفريقي "كاف" والتي شهدت غياب العنصر المصري.

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أكد الكومي في تصريحات لبرنامج "طويلة وعالية" مع الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "عدم وجود مصري في لجنة الحكام يعني تراجع التحكيم المصري؟ لا، في الفترات الماضية شاهدنا أطقم تحكيمية مصرية تدير مباريات هامة".

 

أشار "كما أن بعض الدول مثل تونس وزامبيا وغيرهم يطلبون حكام مصريين في مباريات قوية، لقد عدنا بقوة من تاني في التحكيم على مستوى القارة وان شاء الله الأفضل قادم".

 

أتم حديثة "أعتقد ان عصام عبد الفتاح لم يستمر في لجنة الحكام بسبب عمله في دولة الإمارات بعد أن قرر الاستمرار هناك، وحاليًا نملك محمود البنا وأمين عمر ومحمد عادل والغندور وغيرهم من الحكام المميزين على مستوى القارة".

غياب الحكم المصري في لجنه التحكيم

في سياق مٌتصل ،  زادت حالة من اللغط في الشارع المصري بخوص غياب  الحكام المصرين في لجنه الحكام بالكاف ، مما أدي إلى غضب  في الشارع المصري.

 

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