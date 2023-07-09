جيرارد: السعوديين مثل العائلة ومتشوق لرؤية الجمهور

تحدث المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق عن الشعب السعودي، والاستقبال الكبير له عند وصوله للمملكة العربية، وما الذي ينتظره من الجمهور داخل أرض الملعب.

ستيفن جيرارد: سعيد بالتواجد في السعودية

وقال جيرارد خلال في مقطع فيديو من خلال حساب نادي الاتفاق السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "حين وصلت للسعودية أحسست أنهم عائلة، وجعلوني أشعر بالسعادة وأنني مرحب بي بينهم، انا سعيد للغاية ومتشوق لملاقاة الجماهير".

جيرارد: طموحي لا حدود له

قال ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق: "طموحي كبير ولا حدود له، وأحب العمل بدون كلل كلل لأجل الحفاظ على تنافسية الفريق. سنخوض تحدي كبير أنا وجهازي المعاون بروح الفريق".

وأكمل جيرارد: " الدوري السعودي سيتطور خلال الفترة المقبلة، فهو تنافسي بشكل كبير".

وكان نادي الاتفاق قد أعلن تعاقده مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد ليتولى المهمة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة، ووقع المدرب على عقود تدريب الفريق لموسمين تنتهي في 2025، وتسلم المهمة الفنية رسميًا استعدادًا لمعسكر كرواتيا لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

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