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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة بني سويف يستقبل القمص باسيليوس والقمص فام الأنطوني

رئيس جامعة بني سويف يستقبل القمص باسيليوس والقمص فام الأنطوني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، على العلاقة الطيبة التي تربط جامعة بني سويف والكنيسة واللقاءات المتبادلة خلال الأعياد والمناسبات، والتي تؤكد على روح الوحدة الوطنية التي تسود بين الجميع.

جاء ذلك خلال استقباله القمص باسيليوس، الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا، والقمص فام الأنطوني وكيل دير الأنبا انطونيوس بمركز ناصر.

ووجه القمص باسيليوس والقمص فام الأنطوني الشكر للدكتور منصور حسن على حسن الاستقبال، متمنين دوام التوفيق والنجاح لجامعة بني سويف تحت قيادة الدكتور منصور حسن، حيث أشادا بمجهوداته في تطوير الجامعة والمكانة التي وصلت إليها على المستوي المحلي والدولي

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