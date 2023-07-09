وزير الخارجية الأمريكي يجدد التزام بلاده بالوقوف بجانب شعب جنوب السودان

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب شعب جنوب السودان في السعي لتحقيق مستقبل ديمقراطي في ذكرى استقلالهم منذ 2014.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وقال بلينكن في بيان صحفي أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، اليوم الأحد "أهنئ شعب جنوب السودان على الاحتفال باستقلاله.. فقبل 12 عاما، عند تأسيس أصغر دولة في العالم، اعترف الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما بشعب جنوب السودان.

وأضاف: "تحمل شعب جنوب السودان مشقة وتضحيات غير عادية لتحديد مصيره"، مسلطا الضوء على الفرصة التي حصلوا عليها مؤخرًا لتحقيق مستقبل يتم فيه تقدير حياتهم والحفاظ على حقوق الإنسان الخاصة بهم.

وتابع: "ندعو قادة جنوب السودان إلى معالجة العوائق التي تحول دون تحقيق تطلعات شعوبهم، نحث الحكومة الانتقالية على تنفيذ التدابير اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية لمحاربة الفساد في الوظائف العامة والأعمال والصناعة؛ لبناء جهاز أمن موحد يحترم حقوق الإنسان وتطوير المؤسسات الديمقراطية التي تضمن أن جنوب السودان يستجيب لاحتياجات شعبه.