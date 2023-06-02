بلينكن وزير خارجية أمريكا يزور السعودية 6 يونيو

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، زيارة الوزير أنطوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من السادس إلى الثامن من يونيو الجاري.

زيارة بلينكن إلى السعودية:

وأوضحت الخارجية الأمريكية، زيارة بلينكن إلى السعودية جاءت لعقد اجتماعات تركز على العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين، فضلًا عن القضايا على الساحة العالمية، كما أن هذه الزيارة ستشمل عقد اجتماع وزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن زيارة بلينكن إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء المقبل سيكون لمناقشة الأمن والتكامل في الشرق الأوسط.

وخلال الزيارة، سيكون هناك استضافة أيضًا لبلينكن بصورة مشتركة مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اجتماعًا حول تنظيم داعش يوم الخميس المقبل.

أسباب زيارة أنطوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية:

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيتطرق خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين إلى "التعاون الاستراتيجي" بين البلدين في القضايا الإقليمية والثنائية، وزيارة بلينكن إلى المملكة العربية السعودية جاءت بعد أسابيع قليلة من زيارة أجراها إلى المملكة مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان.

ويُذكر أن زيارة بلينكن للمملكة العربية السعودية الأربعاء المقبل وبعد نحو عام على زيارة أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن في صيف العام 2022.

بدأت محادثات جدة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالمملكة العربية السعودية وبوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح وزير الخارجية الأميريكي، أنطوني بلينكن، أن واشنطن تعمل مع السعودية خلال المحادثات التي تستضيفها مدينة جدة لتمديد وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لتوفير المساعدات الإنسانية في السودان، مضيفًا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن هدف إعادة السودان إلى مسار الحكم الديمقراطي المدني.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، اقترح أن يدعم الطرفين المتحاربين في السودان "إعلان التزامات" لضمان المرور الآمن لمواد الإغاثة الإنسانية.

وأضاف فرحان حق، نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية “خضوع هذا الإعلان للتشاور في محادثات جدة شجع السيد غريفيث على إطلاق هذا الاقتراح”.