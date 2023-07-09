حريق يحصد روح طفل في قنا

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، اليوم الأحد، إثر نشوب حريق داخل منزل في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

اقرأ أيضاً: إخماد حريق نشب داخل منزل في أطفيح





تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفل في حريق نشب داخل منزل بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بقوات من الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق قبل الامتداد والدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

مصرع 3 في حادث سير بالشيخ زايد

وعلى جانب آخر، لقى 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف الطريق الصحراوى بمنطقة الشيخ زايد، وتم نقلهم إلي المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف الطريق الصحراوى فى الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف، نتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفي سياقٍ مُتصل، لقي شخص مسن مصرعه اليوم الأحد إثر اصطدامه بأحد القطارات أثناء عبوره الطريق بمدينة كفر الدوار بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "'عادل .ا .ع65 سنة مقيم كفر الدوار - إثر إصطدامه باحد قطارات خط سكة حديد القاهرة- الإسكندرية بالقرب مزلقان كينج عثمان بكفر الدوار أثناء عبوره الطريق، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المُكبرة من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

ويشن رجال الداخلية حملات أمنية يومية لضبط المُخالفين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمُجرمين بشكلٍ عام والبلطجية المتورطين في جرائم.