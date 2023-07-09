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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مواهب الأوبرا تعزف أعمال بيتهوفن وباخ بالمسرح الكبير

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر فصول السوزوكى ( الفيولينة ) تدريب الدكتور فوزي إبراهيم ونهاد جمال الدين بمشاركة ضيفتا الشرف الدكتوره نهى واصف "هارب" ونهى درويش "بيانو"، وذلك في الثامنة والنصف مساء الإثنين 10 يوليو على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية التي وضعها كبار المؤلفين  منهم ريدنج ، باخ ، هاندل ، برامز ، بيتهوفن ، شومان ، فيفالدى وغيرهم .. أداء رانا علي ، هنا هاني ، سيلينا محمد ، كارمن أحمد ، كنزي محمد ، تيم الله شادي ، ياسين ايمن ، يحيي اسامة ، جويس أسعد ، فرح تامر ، لوسيندا تامر ، جونير وجيه ، فيلوباتير جرجس ، تالين تامر ، تيا هيثم ، أنس السيد ، أحمد عادل ، جنا أحمد ، يحيي عمرو ، فريده رامي ، مالك حاتم ، مريم محمود ، يحيى حسن ، ماريا أسعد ، كنزي صارو ، رفيف حسن ، جودي وائل ، شادي محمد.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.

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