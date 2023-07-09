تداولات سهم طاقة عربية يعرض إدارة البورصة للإحراج قبل إلغاء العمليات

شهدت تعاملات سهم طاقة عربية في أول يوم تداولات بالبورصة اليوم عجائب وطرائف في التداولات.

دفعت هذه الأزمات التي شهدتها تداولات السهم البورصة إلى إلغاء العمليات المنفذة على أسهم شركة طاقة عربية ، حيث وافقت إدارة البورصة المصرية على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة اليوم على أسهم شركة طاقة عربية وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ.

وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة طاقة عربية في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.

وأثارت التداولات التي شهدها السهم في بداية تعاملات جلسة اليوم العديد من علامات الاستفهام على الطلبات والعروض، حيث شهدت طلبات الشراء أسعار هزلية عند قرشين، و5 قروش، فيما شهدت عروض البيع أسعار جنونية عند 80 جنيها، وعروض أخرى تم تنفيذها عند 218 جنيها، وهو ما اعتبرها البعض تلاعبات في السهم، مما دفع البورصة إلى التدخل وإلغاء العمليات.

يذكر أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه مصري