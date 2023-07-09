شروط التقديم في الكلية التقنية السعودية لعام 1444

تصدرت كلية التقنية في المملكة العربية السعودية، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقبول دبلومات الكليات التقنية، وفتح باب التسجيل في كلية التقنية للعام الدراسي 1444.

شروط قبول دبلوم الكليات التقنية صباحي

تحديد شروط القبول في دبلوم الكلية التقنية صباحي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من أم سعودية أو سعودي الجنسية.

يشترط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا للالتحاق بالكلية التقنية.

يتطلب أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 25 عاما.

يجب أن لا يكون مضى على حصول المتقدم على شهادة الثانوية أكثر من 5 أعوام.

يشترط ألا يكون المتقدم حاصلا على درجة جامعية أو دبلوم متوسطة.

يجب ألا يكون المتقدم ملتحقًا في أي جهة تعليمية أو منشأة تدريبية حكومية.

يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق طوي قيده أو تم فصله تدريبيا من أي من منشآت المؤسسة خلال 3 فصول سابقة.

يجب ألا يكون المتقدم مفصولا تأديبيا تدريبيا من أي جهة تعليمية أو تدريبية.

يشترط عدم التقديم على برنامج آخر في نفس الوقت مع نفس البرنامج.

يجب ألا يكون المتقدم موظفًا، ومع ذلك يمكن قبوله في حال الحصول على موافقة جهة العمل وفقا للضوابط المحددة.

يسمح للمتقدم بالتقديم على ما يصل إلى 4 كليات للبنين و3 كليات للبنات، ويمكن اختيار التخصصات بحد أدنى رغبة واحدة.

شروط قبول دبلوم الكليات التقنية المسائي

سيتم اعتماد القبول النهائي للمتقدمين عند استيفاء عدد المقاعد المتاحة لـ 25 متدربا في الشعبة المحددة.

يتعين على المتقدمين دفع رسوم غير قابلة للاسترداد قدرها 300 ريال سعودي خلال الفصل التدريبي الأول بعد القبول المبدئي.

يتم احتساب قيمة الساعة التدريبية الواحدة بمبلغ 400 ريال سعودي.

شروط قبول برنامج البكالوريوس في الكلية التقنية مسائي

يتم اعتماد القبول النهائي للمتقدمين بعد اكتمال المقاعد المتاحة في الشعبة، والتي تكون عددها 20 متدربا.

يتطلب القبول دفع رسوم غير مستردة قيمتها 300 ريال سعودي، وذلك خلال أول فصل تدريبي.

يتم حساب تكلفة الساعة التدريبية بقيمة 550 ريال سعودي.

شروط برنامج البكالوريوس

يجب أن يكون المتقدم خريج دبلوم الكليات التقنية أو ما يعادلها.

يجب إدخال نسبة الاختبار الشامل لخريجي دبلوم معاهد التدريب الأهلية، حيث سيتم إجراء المفاضلة وفق لهذه النسبة.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية الجنسية.

يجب ألا يتجاوز تاريخ حصوله على شهادة الدبلوم أو ما يعادلها 5 أعوام.

يجب ألا يكون المتقدم خريجا سابقا أو مستمرا في نفس برنامج التدريب.

يجب ألا يكون المتقدم حاصلا على درجة جامعية.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.