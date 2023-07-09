فريق مسار إجباري في تونس.. السبت

يغني الفريق الغنائي الشهير مسار إجباري للمرة الأولى ضمن في فعاليات مهرجان الحمامات الدولي بدورته الـ 57، والذي يشهد عدد من الفعاليات الغنائية والثقافية والترفيهية.

موعد حفل مسار إجباري في مهرجان الحمامات الدولي بتونس

ومن المقرر أن يقام حفل مسار إجباري في الـ 15 من يوليو المقبل في مهرجان الحمامات الموسيقي الدولي في أولى مشاركاتها الرسمية.

تستمر فعاليات مهرجان الحمامات الدولي بتونس في الفترة بين 8 يوليو وحتى 12 أغسطس، ويشهد هذا العام أكثر من 25 عرض موسيقي عالمي من بينهم نجوم العالم العربي مثل الفنان اللبناني مروان خوري والأردني عزيز مرقة في حين تمثل مسار إجباري مصر خلال مشاركتها الأولى في الحمامات.

كانت أحدث المشاركات الغنائية في تونس قبل 6 أشهر خلال مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في يناير الماضي.

طرح مسار إجباري أخير أغنية “بقيت غريب” والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “انا بسألك جاوبيني بصراحه هل يعني و انتي بعيده مرتاحه طب فيه مساحه تسألي واحشاك طب فيه مساحه تخلقي مساحه الورد لونه رمادي في غيابك و الوضع متلعبك و متشابك انا مش بقولك ترجعي لكن انا بطلب منك تراجعي اسبابك هو الفراق ده حباله واصله لفين شايفك في نظرة كل قلب لعين و في كل عين بقابلها في الشارع احنا افترقنا و لا متخاصمين من غيرك بقيت غريب لسه العيون بتتوه مع التفاصيل لسه الجميل بيقول عليا جميل طب عارفه اكتر حاجه محتاجها كتفك في كتفي عشان بدأت اميل قلبي الغريب عني بيسألني كان قصدك ايه يوم ما مشيت و عنيا في المرايات بتقتلني ازاي قدرت اقول انا استغنيت بقيت غريب سايباني وحدي و وحدي ناقص روح بصرخ و لكن مفيش اثر لجروح مكتوب على القلب مغلق للأبد لكن حتيجي حتلاقيه مفتوح بقيت غريب".