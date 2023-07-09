البورصة تربح نصف تريليون جنيه قبل إلغاء تداولات سهم طاقة بختام التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الأحد، بصورة جماعية، متأثرة بمبيعات الأجانب والعرب.

رغم هذه الخسائر إلا أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ربحت 527.5 مليار جنيه، بعد قيد شركة طاقة عربية في البورصة ووصل إلى مستوى 1.660.1 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 3.2% ليصل إلى مستوى 16555 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطًا بنسبة 6.9% ليغلق عند مستوى 3234 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي إكس 100، الأوسع نطاقًا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 6.83% ليغلق عند مستوى 4818 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصريين للشراء، وبلغت صافي مشترياتها 5 مليارات جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 1.6 مليار جنيه.