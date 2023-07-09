روسيا تُعلن القضاء على قوة أوكرانية توغلت إلى محور دونيتسك

أعلنت روسيا، القضاء على قوة أوكرانية حاولت التوغل في المنطقة الرمادية على محور دونيتسك، فيما تستمر العمليات القتالية، اليوم الأحد، على كافة خطوط التماس الروسية الأوكرانية، حيث تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوماً جديداً من الاقتتال.

ونقلت وسائل الإعلام في روسيا عن مصدر عسكري القول: "حاولت قوة أوكرانية التوغل في منطقة أوبورنيك، حيث ظنوا على ما يبدو أن بمقدورهم التوغل في المنطقة لاستخدامها نقطة انطلاق لشن هجوم إضافي، لكننا اكتشفناهم.. تم الكشف عن القوات الأوكرانية عن طريق رجال الاستطلاع والمسيرات الروسية، وبعد تحديد الأهداف قصفت مدفعيتنا القوة المتسللة وقضت عليها".

هذا وأفاد رئيس المكتب الصحافي لمجموعة قوات "المركز" بجيش روسيا، اليوم الأحد، أن الطيران الروسي قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا للذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران المجموعة نفذ ضربات صاروخية وقنابل على ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية في مناطق، تشيرفونايا ديبروفا، وغابات سيريبريانسكوي، ونيفسكوي وتيرني".

ووفقا له، قصفت مدفعية المجموعة على محور كراسني ليمان وحدات الألوية الميكانيكية الـ21 و42 للقوات الأوكرانية وكبدت العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات. بالإضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر " دي- 30 " وطواقم هاون 120 ملم.

استهداف دونيتسك بـ 328 قذيفة

يأتي ذلك فيما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 58 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مطلقة 328 قذيفة.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي، اليوم الأحد، أنه سجل 58 قصفا من قبل القوات الأوكرانية التي استخدمت قذائف مدفعية من عيار 152 ملم و155 ملم، وفي المجموع أطلقت 328 قذيفة. ونتيجة القصف الأوكراني، قُتل مدني واحد، وأصيب 5 آخرون، وتضرر 13 مبنى سكنياً ومرفقا بنية تحتية مدنية.

هذا وعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إلى بلده بعد زيارة إلى تركيا واصطحب معه خمسة قادة سابقين للكتيبة الأوكرانية التي دافعت عن مدينة ماريوبول على الرغم من اتفاق لتبادل الأسرى العام الماضي يشترط بقاءهم في تركيا حتى نهاية الحرب.

وسرعان ما نددت روسيا بعودة الرجال الخمسة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن تركيا انتهكت شروط تبادل الأسرى ولم تبلغ موسكو بالأمر.

وقال بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية: "لم يبلغنا أحد بهذا. بحسب الاتفاقيات، كان على هؤلاء... البقاء على أراضي تركيا حتى نهاية الصراع".

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