روسيا تدعو دول الناتو للتركيز على أمن محطة زابوريجيا النووية

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، المشاركين في قمة الناتو في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري، التركيز على مسألة أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تليغرام"، تعليقاً على اعتراف نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بمسؤولية كييف عن الهجوم على جسر القرم في أكتوبر الماضي: "النظام الإرهابي.. والآن شرع في خطة "لإنقاذ نفسه" - إلحاق ضرر بشكل منهجي بمحطة زابورجيا للطاقة النووية".

وأضافت زاخاروفا: "ينبغي أن تولي قمة الناتو الاهتمام الرئيسي لهذا الموضوع"، نظراً لأن الغالبية العظمى من أعضاء الحلف ستكون مباشرةً في المنطقة المتضررة من الكارثة المحتملة.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء حلف "الناتو" في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا يومي 11 و12 يوليو.

ويناقش قادة الحلف عددا كبيرا من الموضوعات، تتراوح بين الانقسامات حيال طلب أوكرانيا الانضمام لعضوية الحلف ومساعي السويد للانضمام وتعزيز مخزونات الذخيرة ومراجعة خطط الدفاع للمرة الأولى منذ عقود.

وتقع فيلنيوس على بعد نحو ألف كيلومتر من المحطة النووية وهي أكبر محطة في أوروبا.

هجوم إرهابي على زابوريجيا

هذا وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد زعم عشية زيارة غروسي لروسيا، بأن موسكو تعد لهجوم إرهابي على محطة زابوريجيا للطاقة النووية دون تقديم أي دليل، مشيراً إلى أنه أخطر البرازيل والهند والصين والولايات المتحدة، وكذلك دول في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بهذا الأمر.

ومن جهته وصف الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، تصريحات زيلينسكي بالكاذبة، فيما أعرب مستشار المدير العام لشركة "روس إنرغو آتوم"، رينات كارتشا، عن اعتقاده بأن تصريحات الرئيس الأوكراني يمكن أن تكون علامة على أن كييف تستعد لعملية إرهابية تنفذ عبر هجوم أو ضربة على محطة زابوريجيا من أجل جر الناتو إلى الصراع الأوكراني.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالتخطيط لمهاجمة المحطة التي تقع في منطقة زابوريجيا الخاضعة حاليا للسيطرة الروسية.

وقال خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في المحطة إنهم لم يلاحظوا بعد أي مؤشرات على وجود ألغام أو متفجرات فيها لكنهم يحتاجون إلى التأكد من ذلك من خلال الوصول لجميع أجزائها.

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