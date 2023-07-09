إصابة زوجين وأبناءهم الخمسة في انقلاب ملاكي بالصحراوي الشرقي

أصيب زوجان و5 أطفالهم اليوم الأحد في حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد بوابة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي بحوالي كيلو وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ انقلاب سيارة ملاكي بعد بوابة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي بحوالي كيلو بداخلها أسرة مكونة من 7 أفراد، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى.

وانتقلت 3 سيارات تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الزوج ويدعي « أحمد.ج.ا» 35 سنة، أعمال حرة، مصاباً بجرح قطعي بالفم، وزوجته «غادة.ر.م» 33 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، والأطفال وهم «فيروز» 5 سنوات، مصابة بجرح قطعي بالرأس حوالى 5 سم، و«مريم» 11 سنة، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، «كرمة» 6 شهور مصابة بسحجات وكدمات بالجسم، و«سندس» 8 سنوات، و« هاجر» 3 سنوات، مصابين بكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.