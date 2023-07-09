انتظام حركة الملاحة البحرية بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و326 شاحنة بضائع و 105 سيارة، وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع عامة ومتنوعةو 114 شاحنة بضائع و 80 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع عامة ومتنوعة و212 شاحنةبضائع و25 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال العبارة القاهرة ومغادرة العبارة امل وغادر الميناء بالأمس السفينتين القاهرة والحرية، كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 300 طن بضائع عامة ومتنوعةو و 130 شاحنةبضائع و يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكبا بموانيها .



وتضم موانئ البحر الأحمر 6 مواني هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث المواني أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على مواني الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالمواني و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين مواني سفاجا وضبا - الغردقة، وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحرالأحمر بوضع الخطط المستقبلية المتمثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة ٩٠٠ ألف مترمربع ورصيف ١١٠٠ مترمربع بعمق غاطس ١٧ مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كل لسائقي الشاحنات بالساحة.