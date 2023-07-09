العثور على جثة متحللة طافية في مياه النيل

العثور على جثة متحللة

عثر أهالي قرية الفقيرة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف على جثة متحللة طافية في مياه النيل، لشخص مجهول الهوية حتى الآن، وجرى إبلاغ الشرطة وجرى انتشال الجثة ونقلها بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى بمستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من العميد مازن سعيد مأمور مركز شرطة ببا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الفقيرة الواقعة شرق النيل بدائرة المركز بالعثور على جثة متحللة طافية بمياه النيل لشخص مجهول الهوية، وتم التوجيه الإنتقال إلى موقع البلاغ وانتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة الموتى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة والتعرف على هوية المتوفي، والوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة ببا إلى موقع البلاغ وجرى انتشال جثة لشخص مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 55 عامًا، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى موقع ثلاجة الموتى بمستشفى ببا المركزي، وتحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والتعرف على هوية المتوفي.

وفي سياق آخر، أصيبت سيدة وطفلة أمس السبت بحروق من الدرجة الثانية نتيجة انفجار انبوبة بوتاجاز داخل منزل مكون من طابق واحد بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، ونقلتهما سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.