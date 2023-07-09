الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لمشاهدة إنجازات الدولة

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تواصل تنظيم الأنشطة والفعاليات للمجتمع المدني

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

استمراراً لجهود القوات المسلحة فى توعية أبناء المجتمع المصرى بما تقوم به الدولة من إنجازات فى كافة القطاعات نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدداً من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزارات والأجهزة المعنية بالدولة وطلبة المدارس والجامعات شملت عدداً من القواعد والوحدات العسكرية والمشروعات الإنتاجية والتنموية لمتابعة الطفرة الهائلة التى حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.

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وتم تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء لعدد من طلبة الجامعات وذلك لتعزيز قيم الولاء والإنتماء والتوعية بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودورها فى خدمة المجتمع وتنمية سيناء بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة .

كما تم تنظيم مشروعين للتدريب العملى المشترك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظتى الشرقية وجنوب سيناء تضمنت الوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها بإستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها

على إدارة الأزمات والكوارث ، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظتين .

وفى إطار الإهتمام بذوى القدرات الخاصة قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بتنظيم عدد من المعارض لعرض منتجات وإبداعات ذوى الهمم من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية بهدف تنمية الثقة بأنفسهم وتعزيز إندماجهم داخل المجتمع .

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