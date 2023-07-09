أنس جابر تتحدث بعد التأهل لـ ثمن نهائي ويمبلدون لللتنس

بلغت التونسية أنس جابر وصيفة العام الماضي، بصعوبة الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب يوم السبت لتلحق بالبيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة.

تأهلت التونسية أنس جابر وصيفة العام الماضي، بصعوبة للدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب

وتلتقي أنس مع التشيكية بترا كفيتوفا حاملة اللقب 2011 و2014 الفائزة على الصربية ناتاليا ستيفانوفيتش المتأهلة من التصفيات 6-3، 7-5.

وفي مباراة توقفت بسبب الأمطار تمكنت جابر المصنفة سادسة عالميًا من تجاوز الكندية بيانكا أندريسكو معوضة تأخرها بمجموعة إلى فوز 3-6، 6-3، 6-4.

وقالت أنس جابر ،أريد ان أشكر الأمطار لأنها سمحت لي بأن أتكلم مع مدربي ويكون لديّ نظرة مختلفة... لم ألعب جيدًا كثيرًا اليوم... لكني واجهت بطلة رائعة صعبت المهمة اليوم.

أضافت عن بطلة فلاشينغ ميدوز 2019 التي تلعب قليلا مثل أسلوبها الضربات المقشرة "سلايس" والساقطة كانت مزعجة، لذا أشعر الآن ما تشعر به منافساتي.

بدأت جابر التي كانت أول عربية وإفريقية الموسم الماضي تبلغ نهائي بطولة كبرى في ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة حيث حلت وصيفة في كليهما، بطريقة سيئة قبل أن تستعيد مستواها في المجموعة الثانية.

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