اجتماع رباعى في بورسعيد لحل انخفاض ضغط مياه الشرب

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الحفاظ على تدفق المياه بصورة طبيعية لأهالي محافظة بورسعيد هو أمر حيوي يستوجب تضافر كافة الجهات والأطراف المعنية للوصول لحلول جذرية وإستعداد الهيئة الدائم للتعاون إنطلاقا من مسئوليتها المجتمعية لتنقية مياه الشرب بمدن القناة ضمن دورها المجتمعي في المنطقة .. جاء ذلك أثناء إجتماع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية لبحث تنفيذ الإجراءات العاجلة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية بمحافظة بورسعيد وعدد من القيادات بالجهات والوزارات المعنية بملف مياه الشرب ببورسعيد ، وحضر اللقاء كل من اللواء عبد الحميد عصمت

رئيس شركة مياه مدن القناة والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومن هيئة قناة السويس المهندسة نيفان عماد الدين مدير إدارة الأشغال والمهندس كمال النحاس رئيس أشغال بورسعيد .

من جانبه أشار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى للجهود التي تبذلها وزارة الرى والموارد المائية لتطهير ترعة بورسعيد والتحديات التي تعوق الضغوط الطبيعية للمياه مستعرضا بعض التوصيات والمقترحات التي قد تتطلب إستبدال النظام القائم لتوصيل المياه من قطاع ترعة بورسعيد بخط مواسير جديد .

على جانب آخر إستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الموقف الراهن لإشكالية الضغوط المنخفضة لمياه الشرب بالمحافظة وطالب بتحديد المسئوليات التي تضمن تأمين مياه الشرب بشكلها الطبيعي .

كما تطرق الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الاساسية إلى الجهود السريعة التي بذلتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتأمين مياه الشرب خلال الفترة الماضية، وعرض رؤية الشركة القابضة للتغلب على التحديات التي تعوق تدفق مياه الشرب بصورة طبيعية .

وقد إتفقت الأطراف والجهات المعنية على عقد لجنة فنية دائمة تضم ممثلين للإجتماع الدوري أسبوعيا والعمل وفق خطة قصيرة الأجل للحفاظ على الإجراءات التي تضمن تأمين مياه الشرب بالمحافظة من خلال متابعة مناسب المياه وتحديد جدول زمني للتطهير الدوري لترعة بورسعيد بمعرفة وزارة الرى والموارد المائية ، وإتفقت الأطراف المعنية على أن يسند للجنة عدة مهام تنسيقية للإتفاق على خطة عمل مستقبلية لإنشاء خط مواسير لنقل المياه في قطاع ترعة بورسعيد وبحث إمكانية الإستعانة بمكتب إستشاري لحل أزمة المياه بشكل نهائى .