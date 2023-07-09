تباين آراء طلاب الشرقية حول امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

تباينت آراء طلاب الشهادة الثانوية بمحافظة الشرقية حول مستوى امتحان مواد الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع، والذي تم أدائهم اليوم الأحد في 158 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأمينية كافة حفاظاً على سلامة الطلاب والهيئة الامتحانية.

وبالنسبة لامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، أكد عدد من الطلاب أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وتمكنوا من الإجابة على الأسئلة كافة، في حين أكد عدد آخر أن هناك بعض الأسئلة كانت غير مباشرة وتحتاج إلى تركيز للإجابة عليها.

وأعرب عدد من طلاب القسم العلمي علوم عن رضاهم حول مستوى أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا، لافتين أن الأسئلة كانت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط، فيما أشار عدد آخر من الطلاب أن هناك بعض الأسئلة كانت محيرة في الإجابة واصفين إياها بالسهل الممتنع.

وتباينت الآراء أيضا حول إمتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب القسم العلمي رياضة، فمنهم من أكد أن الأسئلة جاءت بشكل مباشر، وآخرين أكدوا أن هناك بعض الأسئلة كانت غير مباشرة وتحتاج إلى تركيز للوصول للإجابة النموذجية.

وادى نحو 54 ألفا و 279 طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بالشرقية، في التاسعة من صباح اليوم الأحد، الامتحان في التفاضل والتكامل لطلاب القسم العلمي رياضة، ومادة الجيولوجيا لطلاب القسم العلمي علوم، وامتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن جميع اللجان مؤهلة لإستقبال الطلاب الشهادة الثانوية، لافتا أنه تم تشكيل لجان للمرور على المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، فضلا عن التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت .

وشدد وكيل أول الوزارة، بأهمية الإلتزام بجميع القواعد واللوائح، والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم، مؤكدا توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ علي النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.