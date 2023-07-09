وزير الزراعة اللبناني يزور مشروعات للثروة الحيوانية والسمكية للاستفادة من التجربة المصرية

قام عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبنانى والدكتور ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق بزيارة ميدانية إلى بعض المشروعات الزراعية المتميزة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية يرافقهم د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وذلك للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا المجال ونقلها إلى بلاده حيث قام الوزير اللبناني بزيارة مفرخ الاسماك بالإسكندرية وكذا مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية.

التجربة المصرية في انشاء المفرحات السمكية



وطلع الوزير اللبنانى والوفد المرافق على التجربة المصرية في انشاء المفرحات السمكية وآلية تشغيلها واستدامتها وذلك بهدف توفير الزريعة اللازمة من أسماك الدنيس والقاروص وأسماك البلطي الاحمر والجمبري.

وشاهد الوزير اللبنانى ووفد المنظمة العربية الأحواض السمكية الملحقة ومركز التدريب الدولي المتخصص في تدريب الكوادر البشرية على كيفية تربية ومكافحة امراض الاسماك، للمساعدة في تصدير الاسماك الى الإتحاد الاوروبي والاسواق العالمية.

الوزير اللبناني قام كذلك بزيارة مركز التلقيح الاصطناعي بالعامرية والذي يهدف الي تحسين السلالات المصرية من الماشية بهدف زيادة معدلات التحويل اليومي للحوم والالبان.

واشاد الوزير اللبنانى بما تشهده مصر من تطوير في كل المجالات بما فيها الانشطة المرتبطة بتحقيق الامن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر زيارة الوزير اللبنانى كل د صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة والدكتور محمد العربي مدير مشروع المفرخ السمكي.