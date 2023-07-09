حملات يومية لرفع الإشغالات بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، تكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ، ورفع الاشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة ، ورفع كفاءة الطرق.

للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي ، بإنشاء مطب صناعي أمام مدخل قرية بني عمار ، وتقاطعه مع طريق مصر أسوان الزراعي .

وذلك لتخفيف الكثافة المرورية ، ورفع المخلفات بقرى، حلوة ، و إبوان ، و أبو عزيز ، و منبال، وأحياء المدينة ، وتمهيد الطريق بقرية سيلة الشرقية التابعة لمجلس قروى بردنوها، وفي مركز ومدينة مغاغة، نفذت الوحدة المحلية أعمال النظافة ، وتمهيد مدخلي قرية طنبدى الشمالي والجنوبي، وكذلك طريق إشنين بدهروط، بالإضافة، لاستكمال أعمال النظافة اليومية بقرية ميانة.

وفى مركز بني مزار، تابعت الوحدة المحلية أعمال التطوير والتجميل و النظافة وإزالة المخلفات، ورفع كفاءة حي شمال ، وشارعى العاشر من رمضان ، و النقراشي ، لرفع كفاءة الطريق ، إلى جانب رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة، وحملات نظافة بقريتى أبو جرج والقيس.

وإزالة الاشغالات لتحسين حركة السير أمام المارة ، والحفاظ علي البيئة والحد من انتشار الأمراض، و رفع المخلفات بقرى وأحياء المدينة من المحطة الوسيطة ، ونقلها إلى المقلب العمومى، وفى مركز سمالوط ، تم رفع المخلفات من أحياء مدينة سمالوط و على جانبى الطريق، وتمهيد ورفع كفاءة طرق حى غرب المدينة والطريق الدائرى وطريق مصر أسوان الزراعى ومداخل سمالوط.