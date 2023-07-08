حملة أمنية لضبط المخدرات في أنحاء الجمهورية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

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فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) ومديرتى أمن (الإسماعيلية – القليوبية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – الإسماعيلية – التل الكبير – شبين القناطر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى:-

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (ثلاثة أشخاص "لإثنين منهما معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارتين بالقرب من مسكنه مبدائرة مركز شرطة التل الكبير .. وبحوزتهم(كمية لمخدر الهيروين وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 1,500 كيلو جرام – عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام –مبلغ مالى –طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار - 6 هواتف محمولة – ميزان حساس – رادع كهربائى).

ضبط سيدة بحوزتها مخدرات في أبو صوير

ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بمحيط سكنها بدائرة مركز شرطة أبوصوير .. وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام –كمية من مخدر الأيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (3 أشخاص"يحمل أحدهم جنسية إحدى الدول" ، لأحدهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمحيط سكنهم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس "الشابو" - كمية من مخدر البودر–عدد 2 سلاح أبيض –ميزان حساس - مبلغ مالى – عدد 3 هاتف محمول).

مديرية أمن القليوبية

ضبط (3 أشقاء "لهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى –3 هاتف محمول– ميزان حساس).

ضبط (أحد الأشخاص وشقيقه "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما أمام مسكنهما بدائرة مركز شرطة شبين القناطر .. وبحوزتهما(كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,735,000 ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.