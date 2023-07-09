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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

المنيا: إجراء 53 ألف عملية جراحية مجاناً

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إجراء 53 ألف و35عملية جراحية مجانية على مستوى المحافظة ، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار ، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية، من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 11 ألف و265 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات على مدار الـ 6 أشهر الماضية ، منها،  6932 جراحة عيون، و 847 مخ وأعصاب، و 597 جراحة أورام.

 و 2249 قسطرة قلبية، و 153 أوعية دموية، و 129 قلب مفتوح، و 297 عظام، و 46 قسطرة بالمخ، و15حالة زراعة قوقعة.

 ليصبح إجمالي العمليات الجراحية ، والتي تم إجراءها منذ انطلاق المبادرة 53 ألف و35 عملية جراحية ، مشيرا وكيل الوزارة ،  إلى أن المبادرة تتم بمشاركة 20 مستشفى داخل المحافظة .

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