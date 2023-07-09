تحرير 46 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، تكثيف الحملات التموينية والرقابية ، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، وأسفرت الحملات عن ضبط 46 مخالفة تموينية متنوعة بمركزي مطاي والعدوة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ففي مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، قال هشام فايز رئيس المركز ،إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 41مخالفة تموينية ، خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية منبال ، وتنوعت المخالفات ما بين ، ( عدم نظافة، و نقص وزن، و عدم صرف بون، و عدم إعلان، وعدم وجود ميزان، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، وذلك في إطار إحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية.

وفى مركز العدوة شمال المنيا ، قال أحمد خلف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 5 مخالفات تموينية خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية لضبط الأسعار حيث تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار و سلع بدون فواتير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.