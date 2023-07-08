عاجل
الأرض المباركة تحقق المعجزات.. 131 عملية فصل توائم ناجحة في السعودية
السبت 08 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

الفاكهة
الفاكهة

أسعار الفاكهة.. شهدت أسعار الفاكهة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية وأسواق الجملة تبايناَ سعريا، وسجل سعر التفاح الاخضر نحو 45 جنيهًا، وسجل التفاح المستورد سعر 50 جنيها، كما سجل سعر العنب الأخضر نحو 25 جنيها.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الاسواق المصرية للمستهلك سوق العبور للجملة، ويذكر أن أسعار الفاكهة كانت قد ارتفعت في الاونة الاخيرة على مستوى جميع المحافظات بسبب ارتفاع أسعار الاسمدة، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

txt

بعد انتخاب مصر عضوًا .. معلومات عن منظمة "الفاو"

txt

مصر تستضيف أول بطولة إفريقية للكوارش بمشاركة 22 دولة

أسعار الفاكهة اليوم السبت في الاسواق المصرية

الفاكهة

سجل سعر المشمش سعر 25 جنيها.

بينما سجل التفاح الأخضر سعر 45 جنيها.

وسجل سعر العنب الأحمر سعر 25 جنيها.

بينما سجل سعر البطيخ نحو 40 جنيها.

وسجل سعر التفاح السوري نحو 45 جنيها.

وسجل التفاح المستورد سعر 50 جنيها.

بينما سجل التفاح البلدي سعر 25 جنيها.

كما سجل سعر العنب الأخضر نحو 25 جنيها.

وسجل سعر الكانتلوب نحو 15 جنيها.

بينما سجل سعر الليمون نحو 25 جنيها.

بينما سجل سعر الموز نحو 12 جنيها.

كما سجل سعر الكيوي نحو 55 جنيها.

وسجل سعر التفاح الأصفر نحو 55 جنيها.

بينما سجل سعر البرقوق المستورد نحو 50 جنيها.

مواد متعلقة

وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

مصر تستضيف أول بطولة أفريقية للكوارش بمشاركة 22 دولة

مصر تولي قطاع السياحة اهتمامًا واضحًا (فيديو)

الأهلي والاتحاد السكندري.. المارد الأحمر يتفوق في تاريخ المواجهات

الكرملين: لا يوجد موعد محدد للقاء بوتين وأردوغان
الجريدة الورقية