أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار الفاكهة.. شهدت أسعار الفاكهة خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية وأسواق الجملة تبايناَ سعريا، وسجل سعر التفاح الاخضر نحو 45 جنيهًا، وسجل التفاح المستورد سعر 50 جنيها، كما سجل سعر العنب الأخضر نحو 25 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الاسواق المصرية للمستهلك سوق العبور للجملة، ويذكر أن أسعار الفاكهة كانت قد ارتفعت في الاونة الاخيرة على مستوى جميع المحافظات بسبب ارتفاع أسعار الاسمدة، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار الفاكهة اليوم السبت في الاسواق المصرية

الفاكهة

سجل سعر المشمش سعر 25 جنيها.

بينما سجل التفاح الأخضر سعر 45 جنيها.

وسجل سعر العنب الأحمر سعر 25 جنيها.

بينما سجل سعر البطيخ نحو 40 جنيها.

وسجل سعر التفاح السوري نحو 45 جنيها.

وسجل التفاح المستورد سعر 50 جنيها.

بينما سجل التفاح البلدي سعر 25 جنيها.

كما سجل سعر العنب الأخضر نحو 25 جنيها.

وسجل سعر الكانتلوب نحو 15 جنيها.

بينما سجل سعر الليمون نحو 25 جنيها.

بينما سجل سعر الموز نحو 12 جنيها.

كما سجل سعر الكيوي نحو 55 جنيها.

وسجل سعر التفاح الأصفر نحو 55 جنيها.

بينما سجل سعر البرقوق المستورد نحو 50 جنيها.