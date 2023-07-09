كيف دعم صندوق تحيا مصر الرعاية الصحية بمصر خلال 9 سنوات؟.. انفوجراف

احتفالًا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، يطرح صندوق تحيا مصر جهوده ومبادراته على مدار 9 سنوات من العمل المتواصل منذ تأسيسه.

وشهد صندوق تحيا مصر جهودًا كبيرة من بينها إطلاق عدد من المبادرات التي مازالت مستمرة حتى الآن، في محور الرعاية الصحية، والذي حرص على القضاء على قوائم الانتظار فدعم وزارة الصحة والسكان بمبلغ قدره 670 مليون جنيه.

وساهم الصندوق في مبادرة "يوم جديد"، التي استهدفت توفير حضانات للأطفال المبتسرين، وتقديم الخدمة لنحو 1600 مستفيد سنويًا.

ودعم صندوق تحيا مصر حملة مليون 100 ميلون صحة لعلاج فيروس سي بمبلغ مالي قدره 470 مليون جنيه، وساهم في تطوير وتهجيز وحدة قسطرة القلب للحد من قوائم الانتظار للحالات الحرجة في القصر العيني بمبلغ مالي قدره 5.4 مليون جنيه.

كما دعم ذو الهمم بتوفير الكراسي المتحركة الكهربائية والعادية والاسكوتر بإجمالي مبلغ 5.15 مليون جنيه، وطور محضن أبو الريش بـ 19 حضانة تخدم نحو 700 طفل سنويًا.

ودعم مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمبلغ مليار جنيه، وشارك في مبادرة "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي من خلال توفير 1500 ماكنية و1000 كرسي، وساهم في توفير قوافل طبية مجانية لجميع التخصصات في الأماكن بالقرى والنجوع النائية.

ودعم مبادرة "أمل في بكرة" لمعالجة الضمور العضلي والأمراض النادرة والمستعصية بمبلغ مالي قدره 9 مليون جنيه.