صندوق تحيا مصر يوفر الحماية الاجتماعية لملايين المستفيدين.. انفوجراف

خلال 9 سنوات

احتفالًا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، يطرح صندوق تحيا مصر جهوده ومبادراته على مدار 9 سنوات من العمل المتواصل منذ تأسيسه.

وشهد صندوق تحيا مصر جهودًا كبيرة من بينها إطلاق عدد من المبادرات التي مازالت مستمرة حتى الآن، بهدف توفير الحماية الاجتماعية.

واستهدف صندوق تحيا مصر في مبادراته الفئات الأولى بالرعاية والأسر المستحقة في كل قرى ونجوع مصر، وذلك تحت شعار "من المصريين للمصريين – نتشارك من أجل الإنسانية.

وخلال ال 9 سنوات، شارك صندوق تحيا مصر بـ 50 مليون جنيه لتجهيز العرائس من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، وكذلك توفير ملابس من خلال معارض للأسر الأولى بالرعاية لنحو 675000 مستفيد، وأيضًا توفير ملابس للشباب الأولى بالرعاية لنحو 375000 من شباب الجامعات.

كما تم توفير مواد غذاية لنحو 24 مليون مستفيد من الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن خلال مبادرة شتاء آمن، تم توفير أغطية ومفروشات لنحو 500000 مستفيد، ووفرت مبادرة "احنا معاك" الحماية لـ 23000 طفل من أطفال بلا مأوى، بينما وفرت مبادرة سجون بلا غارمين 52 مليون جنيه لفك كرب الغارمين بالسجون.

ومنحت مبادرة الأم المثالية مكافأة مالية سنوية لـ 297 أم مثالثة بإجمالي 15 مليون جنيه، والمساهمة في صندوق الاستثمار المميز لدعم ذوي الإعاقة – عطاء، المشاركون في تأسيس أول صندوق استثماري خيري لدعم ذوي الإعاقة جمعوا نحو 180 مليون جنيه.