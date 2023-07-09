بعد عطل يونيو.. استبيان بالمقترحات الفنية لإدخال تعديلات على نظام تداول البورصة

15 عاماً معاناة للسماسرة

قامت البورصة برئاسة رامى الدكانى مؤخرا بتوزيع استمارات استبيان على عينة عشوائية من السماسرة المنفذين بقاعدة التداول «الكوربيه»، وذلك بهدف إبداء الملاحظات والمقترحات على برنامج التداول فى البورصة.

وكان نظام التداول بالبورصة قد تعرض لعطل فنى أصاب نظام التداول فى جلسة الاثنين 12 يونيو 2023، متأثرة بالتنفيذيات، وعمليات التلاعب التى تسببت فى عطل النظام.

أجريت العينات العشوائية للاستبيان على نحو 30 شركة سمسرة، من إجمالى 121 شركة ممثله فى السماسرة المنفذين، بقاعة التداول.

ويعانى السمسرة منذ عام 2007 أى منذ 15 عاما، من عدم اكتمال البرنامج، بسبب مجموعة من الأمور الفنية والرقمية، بنظام التداول الرئيسى «X-Stream»، وهو منصة التداول الأساسية المستخدمة فى السوق الرئيسى وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل أوامر المستثمرين

علمت «الوفد» أن المقترحات التى سجلها سماسرة الكوربيه، تتمثل فى مقترحات، منها إظهار خانة المتوسط العام الحقيقى (القيمة /الكمية)، اظهار خانة أمين الحفظ فى تنفيذات السمسار، اظهار علامة على ورق الزيرو مع بيان كمية الزيرو، خانة تبين المؤشر التابع له السهم، بحيث لو أراد السمسار معرفة مثلا أسهم EGX70 يتم الضغط على المفتاح المحدد، وكذلك إيجاد حل لمعرفة تفاصيل أمر سابق عن طريق ملف يتحمل txt مع البرنت مجرد تصور فنيا، وأيضاً خانة تبين قائمة الورقة (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د)، وتفعيل الاشتراطات المتوافر بالتكت فى خانة نوع الأمر والمسئولة عن جنى الأرباح أو إيقاف الخسارة عند تحقق شرط السعر، وأيضاً تفعيل العلامة العشرية عند كتابة كمية الأمر لتفادى الأخطاء فى عدد الزيرو.