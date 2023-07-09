شيكا يقود تشكيل فاركو المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي اليوم

يحل فريق المصري البورسعيدي تحت قيادة مدربه ميمي عبدالرازق ضيفًا ثقيلًا علي نظيره فريق فاركو مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل فاركو المتوقع لمواجهة المصري

حراسة المرمى: محمد شيكا

الدفاع: أحمد صغيري – رامي صبري – أحمد مودي – عبد الله بكري – عزمي غومة

الوسط: أحمد البحراوي – محمود حمادة – سوكاري

الهجوم: أحمد شريف – محمد زكريا «شيكا».

موعد مباراة المصري وفاركو والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مواجهة فاركو والمصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

أهم نتائج مباريات أمس السبت

شهد مساء أمس السبت، إقامة 3 مباريات مهمة على الصعيد المحلي، حيث التقى الأهلي مع الاتحاد السكندري، والزمالك مع فيوتشر، بينما ألتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره المغربي، وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

تفوق فريق الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، ليواصل تصدره لجدول الترتيب ويصل للنقطة 75، ويحتاج لنقطتين لحصد لقب الدوري.

كما حقق الفارس الأبيض انتصار صعب علي نظيره فيوتشر بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة بعدما تأخر الزمالك بهدفين ليعود بريمونتادا قوية ويحقق فوزًا غاليًا، ويخطف المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

بينما تلقي منتخب مصر الأولمبي هزيمة غير مستحقة من نظيره منتخب المغرب بنتيجة هدفين لهدف بعدما انتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي، بعدما تقدم الفراعنة بالهدف الأول ثم تعادل أسود الأطلس.

حيث سجل منتخب مصر في الدقيقة العاشرة بقذيفة صاروخية بأقدام محمود صابر لمنح الفراعنة أفضلية لم تستمر طويلا حيث عاد منتخب المغرب إلى نقطة الصفر بتسجيله هدف التعادل عن طريق يانيس بقراوي في الدقيقة 37 من عمر المباراة.