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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط لمتابعة اشتراطات "الصحة المهنية"

زيارات ميدانية لمواقع
زيارات ميدانية لمواقع العمل بأسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولات ميدانية لشركة النيل لتسويق البترول، ومستودع ومخازن جحدم البترولية، للاطمئنان على أوضاع العاملين بتلك الشركات، ومدى توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وخطط الطوارئ، فضلاً عن التأكد من مدى جاهزية لجان السلامة والصحة المهنية بتلك المنشآت لمواجهة المخاطر.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية التأكد من تطبيق الشركات لإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على  سلامة العمال والمنشأت.

جولات ميدانية لشركة النيل لتسويق البترول



وأوضح علي سيد مصطفى  مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريره للوزارة، أنه عقد اجتماعاً على هامش الجولة بقاعة الإجتماعات بمستودع شركة "جحدم" البترولية، بحضور مدير عام السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ومدير إدارة السلامة بالمستودع، ومدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة أسيوط لتكرير البترول، و مقرر اللجنة الجغرافية ، لمناقشة إجراءات السلامة الخاصة بالشركات الثلاثة، والتأكيد على ضرورة مراجعة إجراءات السلامة وخطط الطوارئ بشكل دوري ومنتظم لضمان سلامة العاملين ومواقع العمل والإنتاج على حد سواء، مؤكداً في السياق ذاته على أهمية دعم علاقات العمل فيما بين الوزارة والمديرية وجميع المنشآت والقطاعات.

جولات ميدانية لشركة النيل لتسويق البترول

وأضاف مدير المديرية، أنه تفقد مواقع العمل والإنتاج للاطمئنان فيها على سير العمل بشكل منتظم دون أي معوقات ، ونقل تحيات  الوزير حسن شحاته للعمال، معرباً عن تقدير الوزير لعمال مصر ، وحرصه الشديد على تقديم كل سبل الدعم اللازمة، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض عملية الإنتاج وذلك من أجل المساهمة في رفع معدلات التنمية والإنتاج.

 

جولات ميدانية لشركة النيل لتسويق البترول

  كما شهد المحاكاة العملية التي نفذها العاملون بمستودع جحدم لخطة الطوارئ وعملية إخلاء، وذلك في حالة حدوث أي أضرار محتملة .
 

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