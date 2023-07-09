أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد فى البنوك مقابل الجنيه المصري، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية مما يؤثر على الأسعار.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

بلغ سعر الدولار 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

وسجل سعر اليورو 33.59 جنيه للشراء، و33.70 للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني 39.38 جنيه للشراء، و39.51 للبيع.

ووصل سعر 100 ين ياباني نحو 21.43 جنيه للشراء، و21.52 جنيه للبيع.

العملات العربية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

وسجل الدينار البحريني في نحو 81.78 جنيه للشراء، و82.13 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.