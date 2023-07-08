بدء خطة تطوير حديقة الحيوان (مصير الحيوانات وأسعار التذاكر)

تبدأ خطة تطوير حديقة الحيوان اعتبارًا من غد الأحد الموافق 9 يوليو، وتستهدف خطة تطوير الحديقة رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسًا للمواطنين.

خطة تطوير حديقة الحيوان

وتأتي خطة تطوير حديقة الحيوان، من أجل إحداث الفارق على كافة المستويات وحتى تكون على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان.

حقيقية غلق حديقة الحيوان

وأوضح أحد المسئولين في حديقة الحيوان، أنه لن تكون حديقة الحيوان قادرة على استقبال المواطنين، وذلك حرصًا على سلامتهم أثناء مدة التطوير.

حديقة الحيوان بالجيزة

وسيكون هناك حجم أعمال كبير للتطوير والترميم، الذي سيتم في البنية الأساسية المتهالكة، الأمر الذي يتطلب حفر الطرق الداخلية، وسيتم ضغط تنفيذ الخطة بتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

وقبل تسليم حديقة الحيوان من أجل تطويرها، كان قد تم تشكيل لجنة على مدار شهرين من خبراء وزارة الزراعة والجامعات وخبراء دوليين لحصر العهد، من مبانٍ تراثية أو أشجار معمرة بجانب الحيوانات.

وكشف الدكتور محمد رجائي، مدير حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أنه جرى على مدار شهرين وقبل غلق حديقتي الحيوان والأورمان لمدة عام ونصف لبدء عملية التطوير الشاملة، تشكيل لجنة للوقوف على محتويات الحديقة.

مصير الحيوانات بعد تطوير حديقة الحيوان

وستظل الحيوانات في حديقة الحيوان بمكانها وسيتم تقديم كافة الرعاية الغذائية والطبية لها حتى الانتهاء من بناء أماكنهم الجديدة وتحت رعاية العمالة القديمة لارتباطهم نفسياً، منوهًا بأن الدولة حريصة منذ دراسة مخطط التطوير أن تظل تذاكر الحديقة في متناول كافة طبقات المجتمع، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية له على شاشة "ON".

وسيتم ايضًا البدء كذلك في تطوير حديقة الأورمان بالتزامن مع حديقة الحيوان، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة بتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.