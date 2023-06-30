ملاهى منشأة ناصر ملاذٌ الفقراء.. والأسد «نمبر وان» فى حديقة الحيوان بالجيزة

مع ضغوط الحياة، ينتظر الملايين من المصريين حلول عيد الأضحى للحصول على إجازة من متاعب وضغوط الحياة القاسية، ويعيشون أوقاتًا فى جو عائلى لتعويض الشعور بالحرمان، خاصة أن الكثير منهم دفعتهم الحياة للعمل ليلاً ونهارًا.. وفى العيد يبحث الملايين عن فسحة تشمل اللعب والخضرة، مع الحرص أن تكون على «قد الإيد».

حديقة الحيوان بالجيزة كان لها النصيب الأكبر فى إقبال المواطنين نتيجة لعدم ارتفاع سعر التذكرة لا تتجاوز 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها للأجانب، ومع حلول عيد الأضحى قررت إدارة الحديقة استمرار العمل فى جميع أيام العيد بدءًا من التاسعة صباحا حتى الساعة 4 مساء.

قالت مها صابر مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إنّ الإدارة كانت قد جهزت خطة لاستقبال الزائرين فى عيد الأضحى.

وكان أول قراراتها إلغاء جميع إجازات العاملين بالحديقة خلال أيام عيد الأضحى، وتجهيز الإسعافات والمطافئ داخل الحديقة لتكون على استعداد فى حال حدوث أى طوارئ .

قامت «الوفد» بجولة داخل الحديقة لرصد مشاهد فرحة احتفال المواطنين بثانى أيام عيد الأضحى، فمنذ الساعات الأولى من بدء فتح باب الحديقة أقبل الكثير من المواطنين على الحديقة، وكان حرصهم الأول على مشاهدة الأسد من جانب الأطفال والرجال والسيدات.

كما لاقت الزرافة اهتمام الآلاف الذين حرصوا على مشاهدتها ومداعبتها.

وعلى الرغم من رخص تذكرة حديقة الحيوان، إلا أن هناك الكثير من المواطنين يعجزون عن الوصول إليها ويفضلون قضاء العيد فى مملكتهم الخاصة ببعض الألعاب البيسطة.

الحديث هنا عن منشأة ناصر، فما أن تطأ قدماك المكان حتى تسمع أصوات الأطفال تدوى فى أرجاء المكان.. ضحكات تملأ القلوب فرحًا.

من المرجيحة إلى الدائرة المتحركة وغيرها من الألعاب، فضل الأطفال اللهو بجوار منازلهم، وأما أعين آبائهم.

قالت سامية خلف، إنّ هناك العديد من الحدائق لا تزيد سعر تذكرتها على 5 جنيهات مثل حديقة الحيوان، لكن الوصول إليها من منشأة ناصر يتكلف الكثير، خاصة إذا كانت الأسرة لديها 5 أو 6 أبناء، فبقيمة المواصلات يمكن للطفل قضاء يومه على جميع الألعاب المتواجدة هنا وأمام أعيننا وبجوار المنزل.