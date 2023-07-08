بدء تنفيذ مخطط تطوير حديقة الحيوان غدًا.. لن تستقبل الزوار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء خطة تطوير حديقة الحيوان، اعتبارًا من غد الأحد الموافق 9 يوليو، وتستهدف خطة تطوير الحديقة رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسًا للمواطنين.

غلق حديقة الحيوان وبدء خطة التطوير

صرح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن خطة تطوير حديقة الحيوان حتى تكون على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان.

وأوضح أنه ليكون هناك استقبال للمواطنين حرصًا على سلامتهم أثناء مدة التطوير، وذلك نظرًا لحجم أعمال التطوير والترميم الكبيرة الذي سوف يتم في البنية الأساسية المتهالكة، الأمر الذي يتطلب حفر الطرق الداخلية، مؤكدًا أنه سيتم ضغط تنفيذ الخطة بتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

حديقة الحيوان

كما أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة عن البدء كذلك في تطوير حديقة الأورمان بالتزامن مع حديقة الحيوان، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة بتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

وفي سياق آخر، كانت استقبلت حديقة الحيوان في عيد شم النسيم الماضي، ما يقرب من 15 ألف زائر في الساعات الأولى من صباح شم النسيم لاستقبال الأخوة الأقباط، استعدت لاستقبال احتفالات شم النسيم وعيد الفطر االمبارك، وذلك حسبما قال اللواء الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة.

وأضاف رجائي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إن الحديقة فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا لاستقبال الزائرين خلال اليوم، ورفعت حالة الطوارئ واعتمدت خطة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحصين الحيوانات من أي أوبئة، وتم إضافة بعض الحيوانات الجديدة مثل النمور وسبع البحر والزراف، وتم استبدال بعض الحيوانات بأخرى دون أي أعباء مالية على سعر التذكرة.

وذكر رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن تم إيقاف الإجازات لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر، وعمل صيانة لدورات المياه، وفتح منافذ لشبابيك التذاكر، والتنسيق مع مديرية الأمن بالجيزة وأيضًا مع مرفق الإسعاف وإضافة البدلات النهرية في المسطحات المائية داخل الحديقة، وكذلك تزوديها بالطفطف والعربات الكهربائية، مشيرًا إلى أن سعر التذكرة ما زال خمسة جنيهات، والأطفال الأقل من خمس سنوات مجانًا.