إزالة ٤٢ حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية فى حملاتها لإزالة التعديات للموجة ٢١، تزامنًا مع انطلاق مرحلتها الثالثة اليوم السبت ، والمقرر استمرارها حتى ٢٨ من يوليو الجاري.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، وفي السياق هذا، قال الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، إن الحملات اليوم أسفرت عن إزالة ١٩ حالة تعدِِ ما بين بناء على أراض زراعية، وأملاك دولة وبناء دون ترخيص.

وفى مركز المنيا، أعلن اللواء، هاني بدوي، رئيس المركز عن إزالة ١٧ حالة تعد بقرى بني محمد سلطان وتله ونزلة حسين وصفط الخمار، وفي بني مزار، صرح عماد حسن، رئيس المركز، بإزالة ٦ حالات تعدِِ بالبناء خارج الحيز العمراني ودون ترخيص، منها، ٥ حالات بحي شرق وحي غرب المدينة، وقرية أبوجرج، وعزبة الريدي التابعة لها، إلى جانب حالة تعد على أرض أملاك دولة تعاون زراعي غرب محطة الكهرباء بطريق صندفا.