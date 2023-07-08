مستشار رئاسي أوكراني سابق ينتقد زيارات زيلينسكي الخارجية

أكد مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، أن فلاديمير زيلينسكي، ركز خلال زياراته الخارجية على حل مشاكلة الشخصية، متناسيا مشاكل اللاجئين الأوكرانيين.

وأضاف سوسكين عبر "يوتيوب" بالقول "شاهدتم جميعا ما يسمى بـ"جولة التسوق" التي قام بها زيلينسكي، فقد زار جميع دول العالم تقريبا، إلا أنه لم يلتق باللاجئين الأوكرانيين المتواجدين هناك، نتيجة الصراع، بل إنه لم يفكر في لقائهم حتى".

وأوضح المتحدث أن زيلينسكي ارتكب خطأ فادحا "بتركيزه على حل مشاكله واحتياجاته الشخصية خلال زياراته للخارج"، متناسيا مشاكل اللاجئين الأوكرانيين واحتياجاتهم.

وشدد السياسي على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا، "وعلى وجه السرعة"، مضيفا أن زيلينسكي "أجنبي ولا ينتمي لأوكرانيا"، فضلا عن "بعده الكامل عن شعبها".

زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى "الصدق" في علاقاتها مع الناتو

من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف تريد "الصدق" في العلاقات مع حلف الناتو، معتبرا أن الوقت قد حان لإظهار "شجاعة وقوة هذا الحلف".

وعبر زيلينسكي يوم الخميس للصحفيين، وهو إلى جانب الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، بالقول "نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا"، مضيفا أن الوقت قد حان لإظهار "شجاعة وقوة هذا الحلف"، حيث تأتي تصريحاته قبل قمة مهمة للناتو في فيلنيوس.

ووقع زيلينسكي ورئيس الوزراء البلغاري، نيكولاي دينكوف،الخميس، إعلانا مشتركا في صوفيا يدعم عضوية أوكرانيا في الناتو.

وكتب نائب رئيس مكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن بلغاريا أصبحت اليوم "شريكنا المهم في منطقة البحر الأسود. إنها الدولة الـ22 التي رسّمنا معها دعم عضوية أوكرانيا في التحالف، نتيجة اجتماع ثنائي بين رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، ورئيس وزراء جمهورية بلغاريا، نيكولاي دينكوف، في صوفيا، فقد تم التوقيع على إعلان مشترك حول التكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا".

واعتبر نائب رئيس مكتب زيلينسكي أن الوثيقة، من بين أمور أخرى، تؤكد أن بلغاريا تدعم اكتساب أوكرانيا لعضوية الناتو بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.