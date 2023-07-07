أمريكا تحسم الجدل حول مُطالبات أوكرانيا الانضمام للناتو

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "جون كيربي"، أن أوكرانيا لا تفي بمُتطلبات الناتو، مُوضحًا أن هناك شروطًا مُعينة "وعلى كل عضو في الناتو الإيفاء بها".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، يأتي تصريح كيربي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إذ لفت أن "هناك آلية لتلبية هذه المتطلبات.. وأوكرانيا لم تف بهذه المتطلبات بعد".

وأضاف كيربي بالقول "بالإضافة إلى ذلك، فهم في خضم (نزاع)، ويحتاج الجميع هنا إلى التركيز على مساعدتهم على النجاح".

كوليبا يُطالب الناتو بمواعيد مُحددة لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف:

وأعلن وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الدول الأعضاء في الناتو يجب أن تُحدد إطارًا زمنيًا واضحًا للموعد الذي ستكون فيه مستعدة لدعوة بلاده للانضمام إلى الحلف.

وكتب في مقالة مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه "إذا لم يكن قادة الناتو مُستعدين بعد للإعلان عن الدعوة في فيلنيوس، فيجب عليهم الإشارة بوضوح إلى متى سيكونون مستعدين، للعضوية متطلبات رسمية، لكن الدعوة ليست كذلك، كل ما هو مطلوب، هى البصيرة الاستراتيجية والإرادة السياسية".

من ناحية أخرى، أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، روب باور، أن الحلف لا يزال يعتبر روسيا "خطرًا جديًا"، مُشيرًا إلى أن الناتو سيضع خططه العسكرية انطلاقًا من أن الجيش الروسي بكامل قدراته.

وقال روب باور للصحفيين في بروكسل، يوم الإثنين: "نحن على قناعة بأن الروس سيستعيدون قدراتهم، وبالتالي فإن الخطط لا يتم وضعها مبنيًا على الوضع الحالي للجيش الروسي، بل على الوضع الذي كان للجيش الروسي قبل دخوله أوكرانيا".

وتابع المسؤول أن روسيا "ستتخذ دروسًا من هذه الحرب"، مُضيفًا أن الناتو "سيُواصل النظر إليها على أنها خطر جدي"، مُوضحًا أن ذلك يشمل الأنشطة في البحار والأجواء والفضاء، إذ تكون لدى القوات الروسية "قدرات جيدة جدًا"، إضافة إلى القدرات النووية.