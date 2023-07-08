انتعاش التبادل التجارى بين الصين وأمريكا رغم الأزمات

أكد الدكتور هيثم الجندي، المحلل الاقتصادي، انتعاش التبادل التجاري بين الصين وأمريكا رغم الأزمات السياسية الكبيرة السائدة في علاقتهما.

وقال هيثم الجندي، إن التبادل التجاري لا يعكس حجم التوتر السياسي الموجود بين القوتين الكبيرتين المتنافستين.

وأكد أن حجم التبادل التجاري وصل لنسبة عالية جدًا وهذا رقم قياسي، موضحًا أن الطفرة في التبادل التجاري ترجع لمدى قوة الاقتصاد الأمريكي والصيني والطلب على الواردات بين البلدين.

وأوضح أن الولايات المتحدة نجحت في نقل سلاسل الإمداد من الصين إلى دول حليفة وقريبة، خصوصًا في مجال الصناعات المتطورة.

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وكانت القائمة بأعمال السفارة الصينية فى الولايات المتحدة شيوى شيويه يوان، قدمت احتجاجًا لكبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض على خلفية الهجوم الأمريكى الذى استهدف إسقاط منطاد مدنى صينى غير مأهول باستخدام القوة.

وأفادت السفارة الصينية بالولايات المتحدة الأمريكية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية- اليوم الأربعاء، "بأن الدخول غير المقصود للمنطاد لم يكن متوقعًا تمامًا وهو أمر عرضي وقع بسبب ظرف قهري، كما أنه بعد التحقق، أبلغ الجانب الصيني نظيره الأمريكي بهذا الشأن مرات عدة وطلب بوضوح من الجانب الأمريكي أن يتعامل بشكل منضبط.

وأعربت الصين عن بالغ معارضتها واحتجاجها على استخدام الجانب الأمريكي القوة لمهاجمة المنطاد، داعية الجانب الأمريكي إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد الوضع وتعقيده، مؤكدة أن الجانب الصيني يحتفظ بحق الرد في هذا الشأن إذا تطلب الأمر.





جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت.

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