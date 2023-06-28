حسام البدري يُهدّد بالرحيل عن الصفاقسي التونسي بسبب البطولة العربية

بات حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي على أعتاب الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الدوري التونسي، وذلك بسبب الأزمات التي يعاني منها الفريق، وتراخي إدارة النادي في تلبية طلباته بتدعيم الفريق.

وكشف موقع foot24 التونسي إن حسام البدرى لديه حالة من الغضب تجاه إدارة النادى بعد قبولها مواجهة الهلال السوداني فى الجولة الأخيرة من المرحلة التمهيدية لكأس العرب للأندية رغم نهاية المهلة التي منحها الاتحاد العربي للفريق السوداني.

هذا وبالإضافة إلي عدم تلبية طلباته في التعاقد مع عدد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي الجاري، وهذا كان شرطه للاستمرار، خاصة قبل انطلاق البطولة العربية.

كما إنه هناك أزمة كبيرة ستواجه حسام البدري بنهاية الدوري التونسي في 30 يونيو، حيث سينتهي عقد 8 لاعبين، وبالتالي لن يتمكنوا من لعب مباراة الهلال، مما يزيد الموضوع صعوبة، فلن يتبقي سوي 16 لاعبا.

وتابع الموقع أن حسام البدري أخبر الإدارة برفضه لعب البطولة العربية إلا في حال تدعيم الفريق، واتفق مع الإدارة على ذلك وهو ما لم يحدث.

وأكد موقع “فوت 24” التونسي أن حسام البدري هدد بالرحيل عن تدريب الصفاقسي التونسي بعد مباراة الاتحاد المنستيري في الجولة الأخيرة بالدوري، مالم يتم تسوية الأمور مع مسؤلي النادي".

ويقع الصفاقسي التونسي في المركز السادس برصيد 17 نقطة من 4 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، وفشل البدري في قيادة الفريق في التأهل لمسابقتي دوري الأبطال أو الكونفدرالية الموسم المقبل.

ويقام الدوري التونسي في الموسم الحالي بنظام المجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 8 فرق، يتأهل أصحاب المراكز الـ4 الأولى فيها لمرحلة التتويج النهائية، بينما يهبط المتذيلان، وتلعب الفرق الـ6 المتبقية معا في مجموعة أخرى لتجنب الهبوط.

وتقام مرحلة التتويج بنظام مجموعة واحدة بين الفرق الـ8 المتأهلة، ويتوج باللقب الأكثر حصدا للنقاط في النهاية، بينما يهبط فريقان من مجموعة الهروب من الهبوط الأخرى لينضما للفريقين الهابطين من الدور الأول.

في سياق متصل حسم نادي النجم الساحلي التونسي بطولة الدوري التونسي للموسم الحالي بعدما تعادل مع اتحاد بن قردان ضمن الجولة الأخيرة.

واستعاد النجم الساحلي لقب الدوري التونسي بعد غياب 11 عامابعد سقوط الترجي في فخ التعادل مع الأفريقي.