حسام البدري.. ماذا قدم مدرب الأهلي السابق في 16 مباراة مع الصفاقسي؟

حقق حسام البدري مدرب الأهلي السابق أولى إنجازاته و نجاحاته مع فريق الصفاقسي التونسي بعدما قاده للتأهل إلى دور المجموعات للبطولة العربية للأندية.









وفاز الصفاقسي التونسي على نظيره الهلال السوداني بهدفين نظيفين ليعوض خسارته ذهابًا بهدف دون ليتخطى مرحلة التصفيات و يحجز بطاقة العبور إلى دور المجموعات.



وسيلعب الصفاقسي التونسي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أندية الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والترجي التونسي.



وتقام البطولة العربية للأندية في الممكلة العربية السعودي في الفترة من يوم 27 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس المقبل.

الصفاقسي التونسي والهلال السوداني



مشوار حسام البدري مع الصفاقسي التونسي



حسام البدري المدير الفني لنادي الصفاقسي التونسي

ووصل حسام البدري إلى مباراته رقم 16 مع الصفاقسي التونسي بجميع المسابقات.



وخاض حسام البدري 16 مباراة مع الصفاقسي التونسي منها 12 مباراة في الدوري التونسي و 4 مباريات في تصفيات البطولة العربية للأندية.



وحقق حسام البدري الفوز مع الصفاقسي التونسي في 5 مباريات وخسر في مثلهما وتعادل في 6 مباريات.



وسجل الصفاقسي التونسي 15 هدفًا بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا في 16 مباراة تحت قيادة حسام البدري.



وسبق للمدرب المصري حسام البدري تدريب النادي الأهلي، وتوج معه بـ 9 بطولات.